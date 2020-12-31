Подмосковный врач записал новогоднее обращение к россиянам. И рассказал, за что им благодарен

Врачей называют героями, но сами мы так не считаем. Разве это подвиг, когда стараешься хорошо делать свою работу? Мы просто пытались помочь Екатерина Морозова.

«Спасибо вам за поддержку! За то, что носили маски, оставались дома, соблюдали меры безопасности», — сказала она.

Врач заметила, что этот год научил россиян проявлять свои чувства без стеснения, быть сильнее, смелее и в целом лучше, «чем мы сами о себе думали». Каждый хочет мирной жизни, чтобы его родные были здоровы, а в семье царил достаток. По ее словам, всем хочется, чтобы проблемы остались в уходящем году. Но, наверное, так не бывает.

«Все в наших руках. Поэтому скажите своим родным самые теплые слова, забудьте об обидах, признайтесь в любви или просто обнимите близкого человека. Я желаю, чтобы каждый из нас стал в 2021 году немного добрее и счастливее. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья! Будьте терпеливы и берегите себя! С новым, 2021 годом!» — поздравила жителей региона Морозова.

Екатерина Морозова — инфекционист-пульмонолог в больнице в Мытищах. В последние месяцы она буквально жила на работе, из-за чего практически не виделась с дочкой Машей. Девочка собственным примером обратила внимание людей на то, как важно использовать средства индивидуальной защиты. Она выходила на улицу в маске, на которой написала: «Наденьте маску, и моя мама-врач быстрее придет домой».