«По 70 больных в день». Подмосковный врач вернулся из Узбекистана, где помогал пациентам с COVID-19

Подмосковный врач-инфекционист Риат Канцеров месяц помогал узбекским коллегам в борьбе с COVID-19. После тяжелой вахты он вернулся домой.

Врач из Сергиева Посада Риат Канцеров ни секунды не сомневался, когда ему предложили командировку в Узбекистан. Это страна, в которой родился подмосковный инфекционист. Сейчас там вспышка заболеваемости COVID-19, как у нас весной. Группу, в которой оказался Риат, отправили в Самарканд.

«Осматривали больных, консультировали, предлагали свои рекомендации для врачей Узбекистана. Рекомендации у нас разнились очень сильно, но мы нашли общий язык», — рассказал Риат Канцеров, инфекционист.

Медик только недавно вернулся из Узбекистана, там он провел целый месяц. Риат принимал по 70 больных в день. Его ждали переезды по стране и бессонные ночи. Даже в свободное время вместо отдыха он помогал больным.

С первых дней пандемии специалист с 20-летним стажем трудился в Сергиево-Посадской центральной районной больнице, потом ездил лечить людей в Казахстан. Он сам перенес COVID-19 на ногах.

У врача наконец-то отпуск. Он поедет к жене в Ярославль. А затем вернется помогать людям без сна и отдыха.

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