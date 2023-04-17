Подмосковье 17 апреля 2023, 14:06 Подмосковный врач развеял миф о полезности кефира и молока в эфире Первого канала Заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Мария Колесникова / Пресс-служба Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н.

Читать 360tv в

Впервые в качестве эксперта в программе «Доброе утро» на Первом канале выступит врач Московской областной больницы имени профессора Розанова. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением Мария Колесникова развеяла миф о полезности молока, ряженки и кефира.

Реклама

Утреннее шоу с участием подмосковного врача-гастроэнтеролога можно будет посмотреть 18 апреля в 05:39, 07:15 и 08:45 часов по московскому времени на Первом канале.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что новый подход к организации забора крови в поликлиниках Подмосковья помог сократить время ожидания в очереди до 10 минут.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».