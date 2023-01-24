Подмосковье 24 января 2023, 13:15 Подмосковный врач рассказал о способах организации пункта сдачи крови в городе

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Бригады медиков Московского областного центра крови каждый день выезжают в города Подмосковья, чтобы у людей была возможность стать донорами. С 2014 года организацией таких пунктов занимаются волонтеры. По словам врача-трансфузиолога Светланы Кошелевой, желающим необходимо подать заявку в центр и тогда город внесут в график выездов.

«Специалисты выездной бригады нашего центра проведут донацию. Запросов поступает много. Каждый день мы работаем в разных точках Подмосковья, например сегодня у нас запланировано сразу три выезда», — пояснила Кошелева.

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До сдачи крови будущие доноры должны пройти обследование. Так, людей с низким количеством гемоглобина и проблемами с давлением к процедуре не допускают.

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Для проведения дня донора активисты могут оставить заявку в Московском областном центре крови, и тогда город внесут в график выездов. Затем волонтерам нужно выбрать подходящее для медиков место.

«Даже если у вас нет площадки — это не проблема, фургон специалистов центра оснащен всем необходимым оборудованием, все условия для безопасной донации соблюдаются», — разъяснила одна из активисток Полина Котова.

В Пущине дни донора проходят постоянно. Сейчас в городе живет порядка 30 человек, которые систематически участвуют в подобных мероприятиях.

«Считаю, что нужно помогать людям всеми возможными способами. Тем более все так удобно организовано, не нужно никуда ехать. По дороге на работу зашел, сдал», — заявила постоянный донор Арина Танканаг.

Последний раз подобная акция в Пущине проходила 23 января. В результате врачи центра смогли собрать почти 15 литров крови.

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