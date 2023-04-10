Подмосковье 10 апреля 2023, 14:05 Врач-невролог из Видного предупредил о необратимых последствиях детского травматизма Детский врач-невролог Дмитрий Кузьмин / Пресс-служба Видновской РКБ

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Вопрос о природе детского травматизма не теряет актуальности среди обеспокоенных родителей. Падения и ушибы несут в себе, в том числе, воспитательную цель — дети начинают понимать, как важно соблюдать осторожность. Самое главное — избегать серьезных травм, которые могут обернуться непоправимыми последствиями. О том, какие риски несут в себе увечья, полученные ребенком, рассказал детский врач-невролог Районной клинической больницы города Видное Дмитрий Кузьмин.

Специалист привел пример, рассказав о месячном ребенке, который был госпитализирован после падения лицом на асфальт вследствие непристегнутого ремня безопасности. Младенца экстренно осмотрели доктора, малыш с мамой были определены в стационар для наблюдения за состоянием маленького пациента и должного лечения.

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«У него было зафиксировано повреждение слизистой полости рта и диагностирована закрытая черепно-мозговая травма», — уточнил Кузьмин.

Также доктор добавил, что детские механические травмы часто вызывают осложнения в виде отсроченных кровотечений из сосудов головного мозга. Эта патология может привести к серьезным и необратимым последствиям. Врач подчеркнул, что в организме детей происходит процесс формирования внутренних органов, которые обильно кровоснабжаются. Вследствие этого у ребенка тонус сосудов слабый, стенки образований еще не окрепшие.

Специалист рассказал, что чаще всего из-за сотрясения вещества мозга возникают микроскопические очаговые повреждения, которые вызывают кровотечения. Доктор рекомендует родителям тщательно следить за малышом во избежание травм и при необходимости не откладывать посещение врача.

Даже при своевременном обнаружении и лечении черепно-мозговой травмы со временем у пациента могут возникнуть осложнения. В качестве примера Кузьмин привел повышенное внутричерепное давление, судороги при повышенной температуре, а в более старшем возрасте — головная боль и пониженная адаптация к нагрузкам. Ребенок, переживший черепно-мозговую травму, должен регулярно посещать врача-невролога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником врачей-неонатологов региона. День докторов, которые сопровождают новорожденных в первые дни жизни, отмечен в календаре 5 апреля.