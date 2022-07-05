Подмосковный врач рассказал о рисках тромбоза и инфаркта при употреблении алкоголя в жару

Многих интересует вопрос, существует ли некая минимальная и безопасная доза алкоголя, которая не оказывает на организм человека негативного влияния. На него ответила подмосковный врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением № 1 Сергиево-Посадской районной больницы Екатерина Корчемкина. Она предостерегла от употребления спиртных напитков даже в минимальном количестве.

«Многие ошибочно полагают, что существует некая безопасная доза употребления алкогольных напитков, но на деле ее нет. Алкоголь вытягивает из клеток влагу, из-за чего нарушаются обменные процессы в организме. Он также способен сжигать нервные клетки и нервные окончания. Изначально это может ощущаться как онемение в некоторых частях тела, но со временем сильно нарушается координация движений. Чем дольше и больше человек употребляет спиртное, тем больше поражаются клетки головного мозга, как следствие замедляются мыслительные процессы», — рассказывает специалист.

Она отметила, что самую большую опасность алкогольные напитки несут для детей и подростков, женщин и людей с некоторыми заболеваниями. Например, с сахарным диабетом, онкологией и другими серьезными недугами. Медик отметила, что при борьбе с болезнью организм и так значительно ослаблен, а алкоголь оказывает на него дополнительное токсическое действие.

К тому же, добавила врач, точно не стоит употреблять алкогольные напитки в жару. Повышается риск развития тромбоза и инфаркта. По ее словам, можно просто не ощутить тепловой удар, поскольку меняются как физические ощущения, так и критическая оценка происходящего.