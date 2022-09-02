Подмосковье 02 сентября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковный врач рассказал о пользе кабачков

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Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская рассказала о пользе любимого овоща любого подмосковного огородника. По ее словам, кабачки насколько полезны, что рекомендуется употреблять их в пищу каждый день.

«Кабачок может служить основой для множества низкокалорийных блюд. Так что его можно и нужно включать в свой рацион тем, кто стремится снизить вес», — говорит эксперт.

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При этом овощ содержит большое количество микроэлементов: витамины группы В, аскорбиновую и никотиновую кислоту, витамины A и E, железо, магний, цинк, калий и другие полезные элементы. Светлана Малиновская рассказала, что регулярное употребление блюд из кабачков способно улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Внушительное количество магния и калия делает овощ отличным продуктом для профилактики развития кардиологических заболеваний.

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Также благодаря высокому содержанию калия кабачки помогают выводить из тела лишнюю жидкость, при этом не происходит вымывания важных микроэлементов. Поэтому людям, которые страдают отеками, полезно включать гарниры из этого овоща в ежедневное меню.

«Кабачки улучшают пищеварение, ведь они содержат большое количество клетчатки. А сок из свежего овоща чрезвычайно полезен для печени и поджелудочной железы», — говорит врач.

И, наконец, регулярное употребление кабачков помогает избавиться от целлюлита и дряблости кожи. Все дело в мощном антиоксиданте токофероле. Это вещество ускоряет обновление клеток и замедляет процессы старения, приводит ткани в тонус и защищает их от вредного воздействия солнечных лучей.

Так что если родственники привезли с дачи кабачок — берите с благодарностью и наслаждайтесь вкусными и полезными блюдами из этого овоща.

В ближайшие выходные жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парках. Программа действует по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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