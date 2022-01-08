Подмосковный врач рассказал, как вернуться к привычному режиму питания после праздников

Новогодние выходные сопровождаются обилием жирной еды, переходить на обычный режим питания можно с помощью свежих овощей и курицы. Об этом рассказал заведующий взрослой поликлиникой Видновской больницы Тимур Асанов.

«Конечно, идеальный вариант — это постепенный переход к здоровому и умеренному питанию. В большинстве случаев это происходит само, когда заканчиваются салаты, торты, копчености и другие праздничные блюда», — рассказал Асанов. По словам врача, в рацион стоит включить свежие овощи и зелень, курицу, индейку, нежирные сорта рыбы.

Он не рекомендует устраивать голодные дни или прибегать к низкокалорийным диетам, так как подобные меры могут привести организм в состояние стресса.

«Употребление недостаточного количества калорий приводит к слабости и упадку сил. Такое самочувствие точно не позволит вернуться к трудовым будням бодрым и отдохнувшим», — объяснил Асанов.

Врач рассказал, что необходимо пить больше простой воды, для вкуса позволяется добавить лимон или мяту. На завтрак следует употреблять кашу, особенно овсяную.

«Этот продукт идеален для тех людей, чей желудок пострадал в результате длительного употребления жирной, острой и тяжелой пищи», — рассказал Асанов.

Также в распорядок дня следует добавить физическую активность — это может быть зарядка, танцы, игры с детьми, прогулки на свежем воздухе. Все эти меры позволят улучшить не только физическое, но и эмоциональное состояние.