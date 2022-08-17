Подмосковный врач рассказал, как сохранить здоровье позвоночника

Нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская дала советы о том, как сохранить здоровье позвоночника. В первую очередь, нужно задуматься о питании. Позвоночник надо регулярно и правильно подкармливать. Необходимы кальций, фосфор, магний, витамин D, марганец. Если этих веществ не хватает, позвоночник станет хрупким и больным.

Важно правильно распределять нагрузку, при «сидячей» работе не стоит находиться подолгу в наклоненном вперед положении, периодически нужно откидываться на спинку стула.

Нужна мягкая, легкая, с хорошо амортизирующей гибкой подошвой обувь. У женщин каблук не должен быть выше 5 сантиметров. Хорошая обувь придает устойчивость, а значит, мышцы спины и ног не переутомляются.

Очень важно, на чем человек сидит и спит. Стулья и кресла должны иметь высокую спинку, обеспечивающую опору, на уровне шеи и поясницы желательны изгибы. Спать лучше на ровной, не прогибающейся постели. При переломах позвоночника и остеохондрозе ее делают жесткой.

Важно также делать зарядку, чтобы тренировать мышцы, которые поддерживают позвоночник. Большую пользу может принести плавание в бассейне.