Подмосковный врач призвал вакцинироваться, чтобы быстрее снять маски

В Московской области ввели обязательную вакцинацию для работников, контактирующих с большим количеством людей. Такие меры предприняли из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в регионе. Главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман пояснил, почему массовая вакцинация так важна.

Сам Юрий Райхман привился от COVID-19 в Воскресенске первым. Он призвал не бояться прививки. Легкое недомогание от вакцины перенести легче, чем болезнь. Тем более старшее поколение переносит прививку довольно легко.

«Мы заметили, чем старше возраст, тем ниже аллергические реакции. Все мои знакомые, родственники, которые вакцинировались в возрасте после 60, никаких реакций не получили. Мало того, мама моей сотрудницы имеет поливалентную аллергию вообще на все, но после вакцинации „Спутником“ у нее никакой реакции не было», — отметил врач.

Он подчеркнул, что решения, принятые губернатором Московской области Андреем Воробьевым, своевременны и необходимы.

«То решение, которое сегодня принял губернатор, абсолютно правильное: и в отношении прекращения всех общественно-массовых мероприятий, и в отношении вакцинации тех, кто задействован в сфере услуг и контактирует с людьми. Потому что, если учитель отказывается от вакцинации, он заражает учеников, которые бессимптомно приносят инфекцию своим родителям. Вот и массовое заражение. Тоже самое — и водители автобусов, работники ЖКХ, торговли и так далее», — уточнил Юрий Райхман.

Он добавил, что в Израиле вакцинировали уже 60% населения. И это позволило всем жителям страны снять маски и избавиться от надоевших ограничений.

Необходимость вакцинации признали и деятели культуры, и политики. Прививки помогут выработать коллективный иммунитет, а значит побороть пандемию.