Подмосковье 22 февраля 2023, 14:21 Подмосковный врач назвал рецепт идеальных блинов на Масленицу

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Врач-эндокринолог Видновской больницы Мария Калошина рассказала, как приготовить блины на Масленицу и при этом не набрать лишних килограммов. Она дала советы по уменьшению калорийности традиционного блюда.

«Начнем с теста. Снизить его калорийность можно, используя вместо молока воду. Полезно добавить цельнозерновую муку — примерно одну треть от общего количества», — сообщила Мария Калошина.

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В блины также можно добавить нутовую, гречневую муку, а также из семян льна. Эти продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами группы B, железом, фолиевой кислотой, магнием, цинком, марганцем и клетчаткой.

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Во время приготовления блинов масло на скороводу лучше не добавлять. Чтобы они не прилипали к посуде, его следует добавить в небольшом количестве в тесто и использовать антипригарное покрытие.

«В качестве начинки желательно использовать несладкие продукты. Если вы не можете отказать себе в удовольствии в виде сладкого блинчика с медом, вареньем, сгущенным молоком, то ешьте не более одного на полдник или в качестве десерта», — добавила врач.

Оптимальной начинкой для блинов станет красная рыба, икра, богатая полезными жирами, нарезанные фрукты или творожный сыр.

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