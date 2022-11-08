Подмосковный врач перечислил продукты, снижающие риск рака кишечника | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 16:08 Подмосковный врач перечислил продукты, снижающие риск рака кишечника

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Колоректальный рак среди онкологических заболеваний встречается достаточно часто. В Московском областном онкологическом диспансере каждый год в хирургии оказываются порядка 400 пациентов именно с таким диагнозом. Заместитель главного врача этого учреждения Николай Уразовский рассказал о том, какие именно причины могут привести к этому опасному заболеванию.

«В большинстве случаев рак толстой кишки развивается из полипов и аденом — доброкачественных опухолей кишечника. На ранней стадии рак толстой кишки можно выявить с помощью скрининга. Людям, не входящим в группу высокого риска, начинать обследования следует с 40 лет», — сказал Уразовский.

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Чаще всего к развитию таких заболеваний приводит генетика. Но может случиться и так, что раком обернется хроническое воспаление кишечника, доброкачественные полипы. Спровоцировать такие перемены может даже просто несбалансированное питание, чрезмерное принятие алкоголя, курение. В основной группе риска находятся пожилые люди.

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Важно выявить такие изменения еще на самой ранней стадии. Для этого нужно вовремя сделать КТ и УЗИ органов малого таза, брюшной полости. Важно вовремя реагировать на любые патологические изменения режима, тошноту, другие сбои. Любые такие жалобы должны стать причиной для своевременного обращения к врачу.

Понизить риск онкологии могут совершенно простые вещи. Например, если включать в рацион каши и цельнозерновой хлеб. Особенно важны такие крупы, как овес, булгур, бурый рис, гречиха. Желательно максимально воздерживаться от сахара, жирных и жареных продуктов, красного мяса, колбас, копченостей. Постоянное употребление таких продуктов может спровоцировать самые разные заболевания.