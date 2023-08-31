Подмосковье 31 августа 2023, 22:59 Подмосковный врач-кардиолог рассказал об альтернативах поваренной соли Пресс-служба Минздрава МО

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Чрезмерное употребление поваренной соли может быть опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, уверены медики. Врач-кардиолог Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н Дмитрий Хохлов рассказал, чем можно заменить приправу.

По словам доктора, соль является главным источником натрия, который благоприятно влияет на работу сердца и обмена веществ. Однако ее чрезмерное употребление может вызвать повышенное артериальное давление, инсульт, заболевание почек и многое другое.

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«Суточная норма употребления поваренной соли не должна составлять более одной чайной ложки. А людям, страдающим артериальной гипертензией, в целом следует равномерно распределять ее в течение дня — соль может провоцировать перепады давления», — рассказал Хохлов.

Специалист отметил, что сделать пищу вкуснее, помогут различные травы, среди которых базилик, лавровый лист, кориандр, майоран, мята, укроп, орегано и другие. Зелень содержит множество микроэлементов, полезных для организма.

«Для придания блюдам вкуса и аромата их используют многие тысячелетия. Конечно, в свежем виде в них содержится больше витаминов, минералов и антиоксидантов, чем в сухом, но это больше вопрос вкуса. Они являются прекрасным дополнением к пище и хорошей альтернативой соли», — добавил эксперт.

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