Подмосковный волонтер чудом спас утонувшего в пруду мужчину

История чудесного спасения произошла в Подмосковье. Все могло бы закончиться плачевно, но не очень трезвый 57-летний желающий охладиться в воде предупредил спасателя о том, что идет купаться, и попросил присмотреть за документами. Потому волонтер береговой спасательной станции заметил тот момент, когда неудачливый пловец ушел под воду.

Врачи позже скажут, что эта история — настоящее чудо, потому что Андрею удалось вытащить тонувшего не только из воды, но и с того света. Реакция оказалась молниеносной, иначе человека спасать было бы уже поздно.

«Подошел мужчина один, попросил, чтобы мы посмотрели за его документами. Оставил документы, говорит: „Я сейчас сплаваю туда-обратно и заберу“. Но получилось так, что утонул», — рассказывает волонтер-спасатель Андрей Серпученко.

Мужчина поплыл на самую середину пруда, а потом внезапно понял, что у него заканчиваются силы. Он попробовать доплыть обратно, но всего лишь в пяти метрах от берега стал захлебываться. Его вытащили из воды уже без сознания, он был синего цвета. Чаще всего такие истории заканчиваются тем, что медики констатируют гибель. Однако Андрей решил, что нужно попробовать все методы спасения человека.

«Сначала я в воде первые реанимационные действия [произвел]. На коленку положить, мне помогли отдыхающие, потому что он килограммов 90, наверно. На коленку, вода из легких вышла — и уже его на берег», — рассказывает Андрей Серпученко.

В итоге мужчина, который назвался Валерием, так и не понял до конца, что с ним произошло. И что буквально недавно его успели вернуть с того света. Когда он пришел в себя в машине скорой помощи, он переживал не за свое здоровье, а о том, где могут быть его документы. Сейчас мужчину уже выписали из больницы.

Сам же Андрей считает весь шум вокруг этого спасения лишним. Он говорит, что сам выбрал именно такую работу и знал, на что он идет. По его словам, он сам счастлив, что получилось настолько чудесное спасение, что он решил не опускать руки и все-таки довести дело до конца.