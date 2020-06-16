Подмосковный водитель собрал мотоколяску в память о ветеране войны

Водитель пожарной техники из подмосковного Фрязина соорудил мотоколяску, посвященную ветерану Великой Отечественной войны. Это точная копия той, на которой он учился ездить в детстве. Воспоминание очень ценно для мужчины. Впервые освоить вождение машины ему помог знакомый ветеран-летчик.

На саму сборку Владимир Кулаков потратил 150 тысяч рублей. Многие запчасти привезли неравнодушные местные жители. Сейчас они помогают нанести наклейки.

Водитель вспоминает: водить машину он научился, когда ему было десять лет. В этом юношу поддержал ветеран войны. Уже будучи профессиональным автомобилистом, Владимир собрал такую же мотоколяску.

Обкатать ее он хотел в День Победы, но из-за коронавируса не успел закончить свою работу. Детали еще не продавали. Теперь планирует сделать это 22 июня. Затем отправится в Германию.

Все подробности — в репортаже «360».