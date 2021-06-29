Подмосковный водитель автобуса спас пассажиров от вылетевшей на встречку фуры

Водителю автобуса удалось спасти людей от фуры, резко вылетевшей на встречную полосу, в Подмосковье. У него было критически мало времени. Джуманияз Боронбаев успел выкрутить руль и по краю дороги увести автобус в поле.

Действовать пришлось моментально. Джуманияз работает на маршруте № 1047 «Подольск — Москва». Ему 58 лет.

Мужчине удалось спасти восемь пассажиров, которые были в салоне. Он вел автобус по привычному маршруту — по дороге А-107.

Но внезапно на встречную полосу выехала фура, обгонявшая автомобиль. Водитель смог отреагировать без промедления.

В опасной ситуации сам водитель среагировал молниеносно: он резко выкрутил руль и увел автобус по краю проезжей части в поле пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Минтрансе Подмосковья рассказали о том, что Джуманияз Боронбаев работает водителем перевозчика «Домтрансавто» более трех лет.

При этом водительский стаж мужчины составляет уже свыше 15 лет.