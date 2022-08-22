Подмосковный ветеринар спас 10 выпавших из гнезда бельчат

Подмосковный ветеринар спасает бельчат, которые выпали из гнезд и не смогли вернуться обратно. Такое происходит достаточно часто, особенно весной. Детеныши уже очень любопытные, но все еще неловкие. Если они выпадут, шансов выжить у них без помощи человека просто нет.

«Людмила Борданова — начальник противоэпизоотического отдела Дмитровской ветстанции. Она уже несколько лет выхаживает бельчат, которых ей приносят неравнодушные жители», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Уход за такими малышами нужен особенный. Их кормят по специальной диете — готовят смесь из орехов, семечек и ягод. Такой рацион ближе всего к той еде, к которой белки привыкли в дикой природе. Бельчат держат под присмотром до того момента, пока они не смогут жить в лесу самостоятельно. Людмила Борданова смогла спасти за последние три года сразу 10 бельчат.

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