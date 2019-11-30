Прошел Сталинград, попал в плен, но выжил. Подмосковный ветеран вспомнил о боевых товарищах на «Балу Победителей»

В Центральном музее ВОВ отметили 75-летие полного освобождения территории СССР от немецких войск. Для ветеранов организовали торжественный бал. На него приехал и ветеран из Подмосковья, прошедший войну и побывавший в плену у немцев, Владимир Грязнов.

Источник фото: телеканал «360»

75-летие со дня полного освобождения территории СССР от немецких войск отметили ежегодным «Балом Победителей» в Центральном Музее Победы. Собралось около 400 человек со всей России, стран СНГ и Балтии. Многие не виделись десятилетиями, поэтому встреча особенно важна.

Фронтовые песни, выставки, инсталляции. Воспоминаний о Великой Отечественной войне не бывает много. Синяя тетрадка в руках ветерана Владимира Грязнова тоже вклад в общую память. Эти 96 листов хранят в себе 1802 дней, которые он провел на фронте. Четыре года и девять месяцев многое забрали из его жизни.

Посреди праздника вспоминать о прошлом не просто. Боевых товарищей уже нет в живых.

Источник фото: телеканал «360»

Уже дома, в Подмосковье, Владимир Грязнов рассказал, как ушел на фронт 18-летним парнем в 1941 году. Практически сразу получил два ранения. Но восстановился и его отправили в одну из самых горячих точек — под Сталинград, держать оборону.

«Сталинградская битва, конечно, была жуткая. Во-первых, немец господствовал в воздухе. Артиллерия была сильнее. Я был в пехоте в 45-ке. Командир противотанкового расчета. Пехотинцу давали пять патронов. И он шел. Ну что такое пять патронов?», — рассказал Владимир Грязнов.

После его ждали Курская дуга и снова ранение. И первый немецкий плен.

Источник фото: телеканал «360»

«Отходили мы. Отстал. Не смог. Подобрали немцы. Я долгое время об этом не говорил. Я был в лазарете, там 10 корпусов трехэтажных. Там каждый день везли хоронить наших бойцов. Я до того был истощен, что мог приниматься на втором этаже. Кости обтянуты кожей. До чего дошло», — с грустью вспоминает Владимир Грязнов, ветеран Великой Отечественной войны.

Ему удалось сбежать от немцев к партизанам. А его близкие потом получат похоронку. Старший Сержант Владимир Грязнов убит 1 октября 1944 года. К счастью, письмо оказалось ошибкой.

В родном Серпухове он — знаменитость. Книга о нем уже написана. И не одна.

Источник фото: телеканал «360»

После фронта он не сразу, но оказался на серпуховском военном заводе. Участвовал в реставрации Царь-пушки. И там же, на заводе, он сделал первые подарки своей будущей жене.

«Как-то собственно приклеился. На 35 лет сделал юбилейную медаль. Была возможность», — рассказала Ольга Грязнова, супруга ветерана.

Они вместе уже 40 лет. На «Балу Победителей» тоже — за одним столиком. Его боевых друзей здесь нет, но все собравшиеся, как родные. Многим уже за 90. И у всех общая история.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы приглашаем настоящих победителей. Я часто видел, как крупные компании празднуют новогодние балы в гостином дворе, и эта моя идея посвящена была, что люди заслужили такой „Бал победы“ больше чем люди, которые работают в бизнесе», — отметил Андриес Лиепа, художественный руководитель и организатор «Бала Победителей».

Следующий «Бал Победителей», наверняка, будет еще масштабнее. Он будет пятнадцатым. Супруги Грязновы уже поставили себе цель — вернуться сюда.