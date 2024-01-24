Подмосковье 24 января 2024, 17:45 Подмосковный ветеран Виктор Шлейферов отметил 100-летний юбилей Министерство социального развития Подмосковья

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Виктор Федорович Шлейферов из Озер отметил 100-летие. О ветеране рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

«В начале войны мне было 17 лет. Осенью 1941-го в составе молодежного отряда строил оборонительные сооружения в Можайском районе, чтобы остановить немцев на подступах к Москве. За это и получил медаль „За оборону Москвы“», — вспоминает Виктор Федорович.

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В 1942 году он отучился в военном училище, а через год стал командиром огневого взвода. Участвовал в Ржевской операции, получил ранение и попал в госпиталь.

Ветеран освобождал Одессу и Кишинев, где тоже получил тяжелое ранение. За мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

У Виктора Федоровича две дочери, двое внуков, трое правнуков и двое праправнуков.

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