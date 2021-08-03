Версаль и итальянская пицца в Красногорске. Как устроить себе подмосковный евротур

Отправиться в евротур проще простого: нужно просто съездить в Красногорск. В Подмосковье вас ждут французская архитектура и итальянская кухня: первая — в музее-усадьбе Архангельское, вторая — в арт-кафе «Дольче Каса».

Побывать в Архангельском — это почти как посетить три европейские страны сразу. Архитектура и композиция парка выполнены в стиле итальянских садов эпохи Возрождения и французских регулярных парков. Пейзажные рощи напоминают наброски английского ландшафтного архитектора. Ходишь, гуляешь, изучаешь — и никакая виза не нужна.

Усадьба — единственное подмосковное имение, которое практически полностью сохранилось. Здесь и классика, и современность: старейшее здание усадьбы возвышается над Москвой-рекой. Церковь Архангела Михаила построена в XVII веке. Колоннаду возвели в начале XX столетия. Здесь проходят концерты и выставки. Прекрасны изгибы Большого дворца.

После прогулки пора сменить подмосковную Францию в миниатюре на Италию. Самое популярное блюдо этой страны, конечно, пицца. За ней отправляйтесь в арт-кафе «Дольче Каса». Его название переводится как «Прекрасный дом». Главная особенность заведения — шеф-повар из Италии. Итальянские блюда и атмосфера обойдутся в среднем в 1500 рублей — такова сумма среднего счета на двоих.

Если в Италию после такого захотелось еще больше, тоже не проблема. Заходите на МТС Live, вбейте слово «Италия» — и вуаля! Осталось только взять билеты на концерт «Органные вечера в Кусково. Жемчужины итальянского и французского барокко» и вдохновляться. Он проходит в одноименной усадьбе под открытым небом.

Еще одна возможность стать ближе к удивительной стране — путешествие на агроферму «Маленькая Италия». В программе — экскурсия, зоопарк и настоящий итальянский обед.

Если вы тоже вдохновились французской архитектурой и итальянскими блюдами, то добро пожаловать в Красногорск.