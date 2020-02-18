Вкусно и разницы не заметите. Вегетарианский сыр из Подмосковья оценил знаменитый бобслеист

Российский бобслеист Алексей Воевода не ест мясо уже около 10 лет. Такая диета идеальна для контроля веса. Отказаться от стейков и котлет было просто, а вот от сыра — уже сложнее. Хотя сыр — это же вполне вегетарианский продукт? Как оказалось, нет. Но подмосковные фермеры создали продукт, подходящий даже вегетарианцам. На его производстве побывал корреспондент «360».

Знаменитый бобслеист Алексей Воевода признается: от мяса отказывался несколько месяцев.

Источник фото: телеканал «360»

«Три месяца экспериментов сподвигли меня к тому, чтобы я вообще перестал хотеть есть мясо, прямо организм от него отказался. Но сложнее всего было отказаться от сыра, честно вам скажу», — рассказал спортсмен.

А ведь, казалось бы, сыр — вполне еда вегетарианская. Они же пьют молоко. По словам Воеводы, сыр богат витаминами и хорошо усваивается в организме — разве не идеальная еда для рациона спортсмена?

Источник фото: телеканал «360»

Но не все так просто. По сути, рецепт сыра выглядит так: залить молоко в чан, засыпать ферменты, створожить все и начать делать сыр — греть, процеживать, нарезать кале. Кале — это желе из створоженного молока, на вид похоже на зернистый творог. И все бы ничего, только стандартный фермент для створаживания молока — сычуг — и таит в себе основную проблему. Он добывается исключительно из желудка теленка. Соответственно, чтобы получить фермент, животное нужно убить. А это уже противоречит принципам вегетарианства.

Источник фото: телеканал «360»

Как раз для всех вегетарианцев, включая Алексея Воеводу, фермеры из Ногинска нашли решение. Там работает сыроварня «Мамонтовская», где производят особенный сыр. Сотрудники —в основном девушки — мясо просто не любят. А потому решили и свою продукцию перевести на вегетарианский лад. И это — не революционная технология. В Европе, например, десятилетиями производят сыр таким образом.

Источник фото: телеканал «360»

«Используют грибки, которые способствуют молочнокислому брожению, с помощью которого потом производится сыр. В некоторых странах в качестве заменителя используются растительные добавки — сок папаи или других растений», — рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова.

Владелица «Мамонтовской сыроварни» Елена Абрамова уверяет: разницы между продуктами вы не почувствуете. Фермент — это не соль и не сахар, которых можно положить больше или меньше.

«Здесь — это не вопрос вкусовой добавки. Это необходимость самой рецептуры сыроделия, необходимость добавлять фермент, чтобы коагулировать белок, чтобы получить кале», — пояснила Елена Абрамова.

Источник фото: телеканал «360»

На сыроварне в Ногинске не стали мудрить с соком папаи или крапивы, перемешиванием инжирными ветками — есть и такая технология. Просто начали вместо порошка из желудка теленка засыпать сделанный в лаборатории микробиальный фермент. Вот и вся разница — для организма даже лучше. Так и получили полностью вегетарианский сыр, который высоко оценил Алексей Воевода. Вегетарианцы теперь могут покупать сыр, лишенный животного белка, причем нашего, подмосковного, производства. Ну а те, кому это не столь важно — вам тоже стоит попробовать. Тем более, обещают, что разницы вы и не заметите.