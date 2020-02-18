    18 февраля 2020, 22:06

    Вкусно и разницы не заметите. Вегетарианский сыр из Подмосковья оценил знаменитый бобслеист

    Алена Сырбу, Дмитрий Степанищев

    Российский бобслеист Алексей Воевода не ест мясо уже около 10 лет. Такая диета идеальна для контроля веса. Отказаться от стейков и котлет было просто, а вот от сыра — уже сложнее. Хотя сыр — это же вполне вегетарианский продукт? Как оказалось, нет. Но подмосковные фермеры создали продукт, подходящий даже вегетарианцам. На его производстве побывал корреспондент «360».
    Вкусно и разницы не заметите. Вегетарианский сыр из Подмосковья оценил знаменитый бобслеист

    Знаменитый бобслеист Алексей Воевода признается: от мяса отказывался несколько месяцев.

    Вкусно и разницы не заметите. Вегетарианский сыр из Подмосковья оценил знаменитый бобслеист | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Три месяца экспериментов сподвигли меня к тому, чтобы я вообще перестал хотеть есть мясо, прямо организм от него отказался. Но сложнее всего было отказаться от сыра, честно вам скажу», — рассказал спортсмен.

    А ведь, казалось бы, сыр — вполне еда вегетарианская. Они же пьют молоко. По словам Воеводы, сыр богат витаминами и хорошо усваивается в организме — разве не идеальная еда для рациона спортсмена?

    Вкусно и разницы не заметите. Вегетарианский сыр из Подмосковья оценил знаменитый бобслеист | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Но не все так просто. По сути, рецепт сыра выглядит так: залить молоко в чан, засыпать ферменты, створожить все и начать делать сыр — греть, процеживать, нарезать кале. Кале — это желе из створоженного молока, на вид похоже на зернистый творог. И все бы ничего, только стандартный фермент для створаживания молока — сычуг — и таит в себе основную проблему. Он добывается исключительно из желудка теленка. Соответственно, чтобы получить фермент, животное нужно убить. А это уже противоречит принципам вегетарианства.

    Вкусно и разницы не заметите. Вегетарианский сыр из Подмосковья оценил знаменитый бобслеист | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Как раз для всех вегетарианцев, включая Алексея Воеводу, фермеры из Ногинска нашли решение. Там работает сыроварня «Мамонтовская», где производят особенный сыр. Сотрудники —в основном девушки — мясо просто не любят. А потому решили и свою продукцию перевести на вегетарианский лад. И это — не революционная технология. В Европе, например, десятилетиями производят сыр таким образом.

    Вкусно и разницы не заметите. Вегетарианский сыр из Подмосковья оценил знаменитый бобслеист | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Используют грибки, которые способствуют молочнокислому брожению, с помощью которого потом производится сыр. В некоторых странах в качестве заменителя используются растительные добавки — сок папаи или других растений», — рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова.

    Владелица «Мамонтовской сыроварни» Елена Абрамова уверяет: разницы между продуктами вы не почувствуете. Фермент — это не соль и не сахар, которых можно положить больше или меньше.

    «Здесь — это не вопрос вкусовой добавки. Это необходимость самой рецептуры сыроделия, необходимость добавлять фермент, чтобы коагулировать белок, чтобы получить кале», — пояснила Елена Абрамова.

    Вкусно и разницы не заметите. Вегетарианский сыр из Подмосковья оценил знаменитый бобслеист | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    На сыроварне в Ногинске не стали мудрить с соком папаи или крапивы, перемешиванием инжирными ветками — есть и такая технология. Просто начали вместо порошка из желудка теленка засыпать сделанный в лаборатории микробиальный фермент. Вот и вся разница — для организма даже лучше. Так и получили полностью вегетарианский сыр, который высоко оценил Алексей Воевода. Вегетарианцы теперь могут покупать сыр, лишенный животного белка, причем нашего, подмосковного, производства. Ну а те, кому это не столь важно — вам тоже стоит попробовать. Тем более, обещают, что разницы вы и не заметите.