Подмосковье 13 сентября 2023, 09:19 Подмосковный урожай картофеля вырос более чем на 85 тысяч тонн за год Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Количество собранного с начала года картофеля в Подмосковье превысило прошлогодние показатели. Корнеплод выкопали с площади 3,8 тысячи гектаров, что составило 27% от общего плана.

«Валовый сбор составил 127,6 тысячи тонн, что на 85,6 тысячи тонн превышает показатели прошлого года. Средняя урожайность сейчас составляет 334 центнера на гектар», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковье Георгий Филимонов.

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Всего в этом году картофель соберут с площади 13,9 тысячи гектаров.

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