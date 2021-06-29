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    29 июня 2021, 13:17

    Подмосковный урожай голубики начнут собирать в июле

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Сбор подмосковного урожая голубики начнется в первой декаде июля. Старт этой работе дадут в городском округе Шаховская. Там находится питомник «Ягода-Малина».

    Подмосковный урожай голубики начнут собирать в июле | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в июле начнут собирать ранний урожай.

    Раннеспелые сорта начнут собирать в первой декаде июля

    Сергей Воскресенский.

    Среднепоздние и позднеспелые сорта станут собирать уже в начале августа. Работа продлится до середины сентября.

    «Сейчас спрос на эту популярную ягоду намного превосходит предложение, поэтому выращивание планируем увеличить в регионе», — подчеркнул Воскресенский.

    Например, в хозяйстве «Ягода-Малина» голубику посадили на 11 гектарах, но вскоре показатели увеличат.

    К числу самых крупных производителей садовой земляники, голубики и малины в Подмосковье относятся «Совхоз имени Ленина», «Русская ягода», «Непецино», «Коломенская ягода», «Серебряные сады», «Луховицкие овощи», «Ягода-Малина» и «Шульгино».