Подмосковный урожай голубики начнут собирать в июле

Сбор подмосковного урожая голубики начнется в первой декаде июля. Старт этой работе дадут в городском округе Шаховская. Там находится питомник «Ягода-Малина».

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в июле начнут собирать ранний урожай.

Раннеспелые сорта начнут собирать в первой декаде июля Сергей Воскресенский.

Среднепоздние и позднеспелые сорта станут собирать уже в начале августа. Работа продлится до середины сентября.

«Сейчас спрос на эту популярную ягоду намного превосходит предложение, поэтому выращивание планируем увеличить в регионе», — подчеркнул Воскресенский.

Например, в хозяйстве «Ягода-Малина» голубику посадили на 11 гектарах, но вскоре показатели увеличат.

К числу самых крупных производителей садовой земляники, голубики и малины в Подмосковье относятся «Совхоз имени Ленина», «Русская ягода», «Непецино», «Коломенская ягода», «Серебряные сады», «Луховицкие овощи», «Ягода-Малина» и «Шульгино».