Подмосковный уполномоченный по правам человека впервые подписал соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом

«Мы впервые подписываем соглашение с благотворительным фондом. „Добрые люди“ выполняют благородную миссию — помогают тем, кто не способен помочь себе самостоятельно. Наше соглашение закрепляет порядок сотрудничества. Одна из задач, которые мы перед собой ставим — оказание фонду информационной поддержки, распространение их положительного опыта. Сегодня важно делиться добротой, проявлять свои лучшие душевные качества, помогать людям, которые в этом нуждаются», — отметила Екатерина Семенова.

Александр Валиков организовал благотворительный фонд более пяти лет назад. Организация базируется в городском округе Жуковский и существует за счет пожертвований. Волонтеры фонда помогают нуждающимся пенсионерам и малоимущим семьям. Регулярно Александр Валиков лично выезжает к воспитанникам 15-ти детских домов, находящихся не только в Подмосковье, но и в других отдаленных от Москвы регионах России.

Меня переполняют эмоции. Наш фонд выходит на новый уровень работы — более качественный и профессиональный. Благодаря подписанию соглашения мы сможем оказывать помощь большему количеству людей. Вместе мы — сила! Александр Валиков президент благотворительного фонда «Добрые люди»

Стороны намерены реализовывать совместные мероприятия, проводить консультационную и информационно-разъяснительную работу среди граждан, оперативно обмениваться актуальной информацией, организовывать выступления в СМИ.

На период самоизоляции, вызванной пандемией короновируса COVID-19, фонд «Добрые люди» проводил акцию #COVIHELP, направленную на оказание безвозмездной помощи одиноким пенсионерам (продуктовые наборы). За два месяца к акции было привлечено порядка трехсот волонтеров.

На средства неравнодушных граждан было закуплено и расфасовано более 85 тонн продуктов и бытовой химии. За время проведения акции около 7000 одиноких пенсионеров получили помощь от фонда. После окончания режима повышенной готовности на попечении фонда осталось почти 200 человек, оказание помощи которым будет продолжено — #COVIHELP превратился в постоянный проект фонда.