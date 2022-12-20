Подмосковье 20 декабря 2022, 00:15 Подмосковный учитель объяснил интерес школьников к естествознанию Педагог Лутовинов: заинтересовать детей обществознанием помогут правильные вопросы

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Уроки обществознания предусматривают постановку вопроса с проблемой, которая близка каждому. Поэтому ребенок вполне может на основе своего личного опыта найти подходящий ответ. Об этом «360» рассказал победитель премии «Учитель года 2022», преподаватель истории, обществознания и МХК школы № 16 Орехово-Зуевского городского округа Дмитрий Лутовинов.

«Обществознание — это тот предмет, который опирается на личный социальный опыт ребенка. Он дискуссионный. Это то, что в нашей бытности, в нашем ежедневном пребывании это есть. Поэтому мне кажется, что важно ставить вопросы, который имеют проблему и которые близки каждому», — заявил он.

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Успех Дмитрия Лутовинова отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что в прошлом году учитель школы Орехово-Зуевского городского округа стал победителем на конкурсе «Лучший учитель Подмосковья 2021», а в этом году стал лауреатом Всероссийского конкурса.

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В День учителя губернатор Подмосковья лично поздравил Дмитрия Лутовинова с победой и пожелал, чтобы другие молодые учителя брали с него пример.