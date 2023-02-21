Подмосковье 21 февраля 2023, 19:24 Подмосковный ученый изобрел клипсу, которая измеряет сахар в крови без прокола

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Ученый из Московской области Владимир Козлов придумал клипсу, которая способна измерять сахар в крови без прокола и в постоянном режиме. Результаты исследований выводятся на экран смартфона.

По словам изобретателя, аксессуар напоминает ушные тоннели, которые часто носят молодые люди. Он крепится к уху с помощью магнита.

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«Вот тут у нас сенсоры и источник инфракрасный, которые и позволяют снимать данные. У нас есть разные модификации <…> Но сейчас на массовом производстве мы решили упростить, чтобы это было доступнее и надежнее», — заявил автор проекта «Энигма» Владимир Козлов.

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По его словам, самая современная модель клипсы по размеру будет в два раза меньше и легче, чем первая модель. Ее изготовят уже по заранее оплаченному заказу. Клипса придет ее владельцу через несколько месяцев.

Комплект стоит примерно 20 тысяч рублей. Однако для первых покупателей предусмотрены скидки. Сейчас проект набирает порядка 600 тысяч рублей. Однако Козлов придумал клипсу не для зарабатывания денег, а чтобы облегчить жизнь своей сестре.

«Я заканчивал просто и Физтех, и медицинский — у меня есть диплом врача <…> У меня у сестры диабет с полутора лет, и решили попробовать сделать для нее какой-то девайс», — пояснил Козлов.

Уникальность его изобретения в том, что клипса мониторит количество сахара в крови постоянно. Это позволяет отследить динамику и понять, какой продукт провоцирует скачки сахара.

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