Подмосковный ТЦ «Крокус Сити» приготовил для гостей комплименты и скидки до 50%

Торговый центр «Крокус Сити» в Красногорске этим летом подготовил для гостей спецпредложения и приятные бонусы. Если назвать кодовую фразу «Лето в „Крокус Сити“», можно получить скидки до 50% на покупки, услуги, еду и развлечения для всей семьи от проектов-партнеров торгового центра.

Спецскидки и комплименты специально для посетителей «Крокус Сити» подготовили «Крокус Сити Океанариум», Crocodilino, «Набеги», «Лепим и варим», Original Marines, Teika Boom by Ksenia Borodina, Big Wall, Little Dauphin, «У DяDи Макса», Monnalisa, Crocus Fitness, Zhara Models School и многие другие.

«Крокус Сити» — это целый город с массой возможностей, развлекательных проектов и познавательных активностей.

В солнечный день приятно отдохнуть на летней веранде Boxcity. Это городской поп-ап-маркет, созданный из морских контейнеров, современное пространство для шопинга и развлечений с творческим подходом к теории потребления. На территории Boxcity соседствуют урбанистические бренды, бьюти-проекты и энтузиасты стритфуда, а летом проходят развлекательные мероприятия и интересные паблик-токи, бесплатные кинопоказы и футбольные трансляции на большом экране.

В торгово-развлекательных комплексах Vegas и торговом центре «Крокус Сити Молл» можно провести отличный шопинг-день, а в перерывах между покупками насладиться обедом в одном из множества ресторанов и кафе. В «Крокус Сити Молле» на площади 62 тысячи квадратных метров расположились более 200 бутиков всемирно известных брендов, а также элитные рестораны, салоны красоты и зоны отдыха.

Походив по магазинам, можно отправиться в кино или один из семейных игровых центров. И обязательно посетить «Крокус Сити Океанариум». Это один из крупнейших в России — в его коллекции собраны более пяти тысяч видов рыб и более 100 видов тропических растений. Гости могут посетить три впечатляющие экспозиции, поучаствовать в интерактивных мероприятиях для всей семьи и даже попробовать себя в дайвинге.

Более подробную информацию можно найти на сайте.