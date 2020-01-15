Работаем с жителями напрямую. Подмосковный ЦУР представили на Гайдаровском форуме

Ежегодный Гайдаровский форум стартовал в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В первый день там представили работу подмосковного Центра управления регионом.

Презентация ЦУРа прошла в рамках панельной дискуссии «Успешные региональные примеры цифровых технологий в спорте». Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, как именно цифровизация влияет на управление отраслью.

«Московская область является лидером цифровизации, и в спорте в частности. Конечно, у нас создан ЦУР, где спорт играет достаточно существенную роль. Сегодня мы оцифровываем все наши спортивные объекты для удобства эксплуатации, обслуживания. И чтобы жители были довольны», — рассказал Роман Терюшков, министр спорта Московской области.

Он добавил, что в регионе также работает портал «Живу спортом». На нем каждый желающий может зарегистрироваться и оставлять отзывы о спортивных объектах.

«На портале „Живу спортом“ все могут получать информацию, регистрироваться, оставлять свои отзывы о работе ФОКов, что нам упрощает работу и мы получаем обратную связь, работаем с жителями напрямую», — заключил Терюшков.

Управление в любой отрасли сегодня уже невозможно без использования современных технологий. Именно поэтому в подмосковном Минспорте планируют продолжать внедрять цифровые решения в отрасль. По степени их эффективности в ведомстве планируют достичь уровня частных организаций.

В рамках Гайдаровского форума участники поговорят о вызовах нового десятилетия. В частности, эксперты обсудят вопросы экономического развития, здравоохранения, экологической политики и климата, а также другие темы.