Подмосковный ЦУР помог решить более 330 тысяч проблем с января

Центр управления регионом помог оперативно решить 336 тысяч проблем в Подмосковье с начала года. Это те жалобы, заявки и обращения, которые оставляли люди.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, каждую неделю в ЦУР приходит более 15 тысяч сообщений. Их сортируют по темам и передают исполнителям.

Центр управления регионом — очень важный инструмент сбора и анализа обратной связи от жителей для дальнейшего решения проблем на территориях Максим Рымар

Он объяснил, что какие-то вопросы можно решить менее чем за восемь дней. Например, если они касаются вывоза мусора, ям на дорогах, уборки, работы общественного транспорта.

«А на решение ресурсоемких проблем требуется уже больше времени. Это очистка водоемов, ремонт детских и спортивных площадок, ликвидация борщевика», — уточнил Рымар.

В 2021-м решили больше всего проблем по мусору во дворе и приведению в порядок газонов, освещения, тротуаров.

На втором месте по числу решенных вопросов идет состояние дорог, на третьем — жалобы по ЖКХ.

Чтобы рассказать о проблеме через «Добродел», необходимо нажать на кнопку «Оставить сообщение», выбрать категорию, описать ситуацию, прикрепить фотографии и адрес. Сделать это поможет портал или мобильное приложение «Добродел».