16 января 2023, 10:40
Подмосковный ЦУР помог решить почти 7 тысяч коммунальных проблем за неделю
На минувшей неделе Госжилинспекция Подмосковья обработала 11,9 тысячи проблем жителей. Свыше 6,7 тысячи из них смогли оперативно решить. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава ГЖИ Ольга Федина рассказала, что самыми популярными проблемами недели оказались те, что связаны с работой отопления в домах и квартирах, просьбы отремонтировать лифт, убрать подъезд и восстановить освещение в нем.
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Обратиться в ГЖИ для решения коммунальных вопросов жители могут через портал ЕДС МО. Заявки принимают и рассматривают в течение суток.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях — все они будут обрабатываться Центром управления регионом.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Госжилинспекция Подмосковья
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