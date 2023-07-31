Подмосковье 31 июля 2023, 12:06 Подмосковный ЦУР помог решить 4 тысячи вопросов по ЖКХ за неделю Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья обработала в ЦУР 6,8 тысячи заявок от жителей, касающихся ЖКХ, за неделю — это на 4% меньше по сравнению с предыдущей семидневкой. Более 4,4 тысячи вопросов удалось решить, остальные будут закрыты в ближайшее время.

Жалоб на ЖКХ стало меньше в 33 городских округах. Самые заметные темпы снижения показали Бронницы, Фрязино и Дзержинский.

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Лидером тематического топ-3 остается уборка подъездов (699 обращений). Второе место занимает категория «Устранить неисправности лифтового оборудования» (382 заявки). На третьей позиции — категория «Восстановить освещение подъезда/входной группы» (350 заявок).

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что сообщить о жилищно-коммунальной проблеме можно на портале ЕДС МО. Заявка поступает в работу управляющей организации в течение 24 часов, после чего должна быть выполнена в установленный для каждого типа работ срок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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