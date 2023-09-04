Подмосковье 04 сентября 2023, 13:22 Подмосковный ЦУР отработал свыше 34 тысяч заявок за неделю Unsplash

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За неделю в подмосковный ЦУР поступило 34,9 тысячи обращений. Это на 1,2 тысячи меньше, чем неделей ранее. Чаще всего жители жаловались на состояние дворов, дорог и медицины.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, за неделю жители оставили 10,5 тысячи сообщений на тему дворов, 3,8 тысячи — о дорогах, три тысячи — о медицине и 1,5 тысячи — об общественном транспорте.

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Ведомство собирает и анализирует все сообщения жителей.

Сообщить о проблеме все желающие могут в приложении «Добродел».

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