Подмосковье 25 июля 2023, 12:17 Подмосковный ЦУР «Бизнес» принял более 5,6 тысячи обращений с начала года Unsplash

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Единая система отработки обращений предпринимателей ЦУР «Бизнес» приняла 5,6 тысячи обращений с начала года. Промежуточные итоги подвела министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Наиболее популярным способом обращений стал звонок на горячую линию поддержки бизнеса 0150 — сюда поступило почти 70% всех обращений. Затем идут вопросы, поступающие через Уполномоченного по правам предпринимателей и инвестиционный портал Московской области», — рассказала Екатерина Зиновьева.

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Сообщить о сложностях при ведении бизнеса предприниматели могут на подмосковном инвестпортале. Чаще всего вопросы решаются онлайн с помощью консультации в течение одного-двух рабочих дней. Проблемные вопросы, требующие подключения профильных специалистов или нескольких ведомств, направляются в Штаб по защите бизнеса.

Также подмосковный ЦУР «Бизнес» собирает обращения через приемную правительства Московской области (amo@mosreg.ru ), встречи с бизнесом, портал «Добродел», почту губернатора Андрея Воробьева (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети и Уполномоченного по защите прав предпринимателей.