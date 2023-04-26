Подмосковье 26 апреля 2023, 10:13 Подмосковный ЦУР «Бизнес» принял более 2,8 тысячи заявок с начала года

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Мининвест Подмосковья повысил уровень клиентоцентричности в рамках реализации федерального проекта «Государство для людей». Их утвердили для более эффективного общения с инвесторами и предпринимателями. Для этого в регионе заработал ЦУР «Бизнес», который принял уже 2800 сообщений с начала года.

Как рассказали в министерстве, новые принципы работы позволят быстрее решать проблемы предпринимателей. Кроме того, владельцев бизнеса будут проактивно уведомлять о работе ведомства.

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Так, с начала этого года в регионе запустили новую систему отработки обращений — ЦУР «Бизнес». Он собирает сообщения предпринимателей и направляет их профильным ведомствам. За каждой заявкой закрепляют ответственное лицо, которое контролирует сроки решения проблемы. С начала года центр получил свыше 2800 обращений.

Оставить заявку в ЦУР предприниматели могут на горячей линии 0150, через инвестпортал, приемную правительства Подмосковья, на портале «Добродел-Бизнес» и другими способами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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