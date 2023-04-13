Подмосковье 13 апреля 2023, 12:00 Подмосковный ЦУР «Бизнес» помог предпринимателю решить земельный вопрос

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Предприниматель из Пушкинского округа приобрел землю в собственность с помощью ЦУР «Бизнес». Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Система ЦУР „Бизнес“ собирает обращения предпринимателей через восемь основных каналов связи. Задача специалистов — оперативно решить сложности, возникшие у предпринимателя, а также выявить системные вопросы», — подчеркнула Зиновьева.

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Предприниматель из Пушкинского округа поделился сложностями с решением вопроса о предоставлении земельного участка в собственность. Обращение поступило в Штаб по защите бизнеса. При взаимодействии с администрацией округа специалисты составили дорожную карту по порядку получения заявителем земли. Это позволило в кратчайшие сроки решить трудности и приобрести участок.

Направить свое обращение предприниматели могут, позвонив по горячей линии «0150», через инвестиционный портал Подмосковья, приемную правительства Московской области, на встречах с бизнесом или на почту губернатору.

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