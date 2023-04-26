Подмосковье 26 апреля 2023, 12:26 Подмосковный ЦУР «Бизнес» помог предпринимателю из Солнечногорска возобновить работу завода напитков Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Производитель напитков из Солнечногорска смог решить производственную проблему при помощи ЦУР «Бизнес». Предприятие осталось без электричества на пять дней из-за аварии на сетях.

Предприниматель обратился в ЦУР «Бизнес», к решению проблемы подключили профильные ведомства, которые смогли возобновить подачу энергии в течение двух дней. Как рассказала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева, операторы ЦУР «Бизнес» ежедневно обрабатывают около 30-40 обращений. Многие проблемы решаются во время первичного контакта, но некоторые требуют вмешательства других ведомств.

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«Вопросы, требующие подключения профильных специалистов или нескольких ведомств, направляются в Штаб по защите бизнеса, как было в случае компании „Королевская вода“», — сказала она.

Так, ЦУР «Бизнес» помогает предпринимателям решать разные задачи, обеспечивая взаимодействие бизнеса и профильных специалистов. С начала года служба получила свыше двух тысяч обращений, 80% из которых решили дистанционно.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» предприниматели могут по телефону горячей линии 015, через инвеспортал, приемную правительства Подмосковья и другие способы связи.

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