26 апреля 2023, 12:26
Подмосковный ЦУР «Бизнес» помог предпринимателю из Солнечногорска возобновить работу завода напитков
Производитель напитков из Солнечногорска смог решить производственную проблему при помощи ЦУР «Бизнес». Предприятие осталось без электричества на пять дней из-за аварии на сетях.
Предприниматель обратился в ЦУР «Бизнес», к решению проблемы подключили профильные ведомства, которые смогли возобновить подачу энергии в течение двух дней. Как рассказала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева, операторы ЦУР «Бизнес» ежедневно обрабатывают около 30-40 обращений. Многие проблемы решаются во время первичного контакта, но некоторые требуют вмешательства других ведомств.
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«Вопросы, требующие подключения профильных специалистов или нескольких ведомств, направляются в Штаб по защите бизнеса, как было в случае компании „Королевская вода“», — сказала она.
Так, ЦУР «Бизнес» помогает предпринимателям решать разные задачи, обеспечивая взаимодействие бизнеса и профильных специалистов. С начала года служба получила свыше двух тысяч обращений, 80% из которых решили дистанционно.
Обратиться в ЦУР «Бизнес» предприниматели могут по телефону горячей линии 015, через инвеспортал, приемную правительства Подмосковья и другие способы связи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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