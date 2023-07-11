Подмосковье 11 июля 2023, 16:20 Подмосковный ЦУР «Бизнес» получил более 5 тысяч заявок с начала года

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Единая система ЦУР «Бизнес» помогла решить почти пять тысяч вопросов, поступивших от предпринимателей Подмосковья за полгода. Еще около 200 обращений находятся в работе.

«В конце прошлого года ЦУР „Бизнес“ был внедрен в четырех пилотных муниципалитетах Подмосковья, а с нового года заработал по всему региону. За это время поступило 5176 обращений, отработано из которых уже 4986», —сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Обращения предпринимателей делятся на три типа: консультации, задачи и проблемы. Наиболее часто вопросы, полученные от бизнеса, решаются с помощью онлайн-консультации в течение одного-двух рабочих дней. Если требуется подключить помощь профильных специалистов или нескольких ведомств сразу, вопрос направляется в Штаб по защите бизнеса.

Самой востребованной темой обращений являются меры поддержки, работающие в регионе. На втором месте — открытие и ведение бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса.

Подробная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестпортале Московской области. Этот сервис облегчил основные процессы для предпринимателей, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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