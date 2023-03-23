Подмосковье 23 марта 2023, 10:39 Подмосковный ЦУР «Бизнес» отработал почти 2 тысячи обращений с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Новая система отработки обращений предпринимателей заработала в ЦУР «Бизнес» в прошлом году. За это время было решено 90% поступивших запросов. С начала года система получила 1932 вопроса.

Как рассказала зампред правительства региона – глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, с начала года предприниматели направили 1932 вопроса, из которых 1785 уже решили.

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«Предприниматели получили консультационную поддержку и содействие в решении проблемных вопросов. Остальные находятся в работе. Среди наиболее частых тем обращений — вопросы земельного и имущественного характера», — добавила она.

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Среди заявителей – предприниматель из Орехово-Зуева, который сообщил о проблеме с арендой земли, на которой находится его здание. Вопрос смогли решить менее чем за два месяца.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» предприниматели могут по горячей линии 0150, на инвестпортале, в приемной правительства региона, на портале «Добродел», в соцсетях и других каналах связи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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