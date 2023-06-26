Подмосковье 26 июня 2023, 10:43 Подмосковный ЦСС принял заявки по 29 строительным проектам за неделю Производственно-складской корпус (Раменский городской округ) / Застройщик ООО "Логопарк Менеджмент"

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Центр содействия строительству в Подмосковье одобрил 29 новых коммерческих проектов за неделю. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Среди проектов можно выделить: здание по производству племенной продукции в Щелкове, производственно-складской комплекс в Раменском, склад в Воскресенске, грузовой техцентр в Пушкино и научно-производственное здание в Красногорске.

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ЦСС позволяет сократить срок реализации проектов коммерческой недвижимости в Подмосковье. Кроме того, каждый объект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача ЦСС и зачем его создали.

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