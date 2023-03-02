Подмосковье 02 марта 2023, 13:20 Подмосковный ЦСС помог в строительстве 82 нежилых объектов за месяц

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Центр содействия строительству в Подмосковье помог в феврале ввести в эксплуатацию 82 нежилых объекта — более 200 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Так, за месяц в Московской области было создано 78️7️ рабочих мест.

В феврале разрешение на строительство получили 42 коммерческих объекта. Их общая площадь составила 392 тысячи квадратных метров. После открытия объектов в Подмосковье будет создано более 9,8 тысячи рабочих мест.

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В топ-3 городских округов по количеству объектов, введенных в эксплуатацию, попали Кашира, Богородский и Можайский округа. Лидерами по числу полученных разрешений на строительство коммерческой недвижимости стали Лобня, Богородский округ и Химки.

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