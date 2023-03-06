Подмосковье 06 марта 2023, 12:16 Подмосковный ЦСС получил заявки еще по 47 строительным проектам

Читать 360tv в

Центр содействия строительству Подмосковья поможет возвести еще 47 коммерческих объектов в регионе. Среди них будут центр МЧС, склады, спорткомплекс и другие проекты.

Среди проектов крупного бизнеса можно выделить производственно-складской комплекс в Орехово-Зуеве. Объект будет построен на участке площадью 23,1 гектара. Склады для пивоваренного завода возведут на площади 11,3 гектара в Мытищах. Спасательный центр МЧС России появится в Богородском городском округе, а в Домодедове сделают цех облицовочного кирпича.

Реклама

Проекты малого бизнеса включают бытовой корпус в Подольске, здание производственно-лабораторного цеха в Протвине, спортивно-оздоровительный центр в Щелкове и другие объекты.

Реклама

Ранее губернатор Воробьев представил министру экономразвития новый путь поддержки бизнеса в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».