Подмосковье 13 февраля 2023, 11:12 Подмосковный ЦСС получил заявки еще по 37 строительным проектам

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Центр содействия строительству получил на прошлой неделе 37 новых проектов. Из них — 8 объектов крупного бизнеса, 29 — малого.

Среди проектов крупного бизнеса, поступивших в ЦСС, находятся: реконструкция бассейна в Мытищах, строительство реабилитационного центра в Раменском и здания производства стеклопакетов из алюминия в Солнечногорске, а также возведение здания по переработке молока и хранению сырья в Наро-Фоминском округе. Кроме того, ЦСС получил проекты по строительству автосервиса в Подольске, производственного здания в Раменском, придорожного сервиса в Мытищах и гостиничного комплекса в Егорьевске.

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