Подмосковье 20 февраля 2023, 11:50 Подмосковный ЦСС получил заявки еще по 26 строительным проектам Unsplash

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Центр содействия строительству Подмосковья принял 26 новых проектов за неделю. В регионе появятся новые логистические комплексы, заводы и спортивные базы.

Из проектов крупного бизнеса будут построены складской комплекс в городском округе Ступино (площадь участка 23,5 гектара), центр досуга в Орехово-Зуевском городском округе (на участке площадью 3,3 гектара), завод по производству систем ограждений в Дмитровском городском округе и другие объекты.

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Основная часть новых заявок относится к категории малого бизнеса. Это конная база в Раменском, спортивный комплекс в Химках, склад в Подольске, комплекс для переработки и консервирования рыбы в Солнечногорске, цех по обработке металла в Краснознаменске и прочие сооружения.

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Губернатор Андрей Воробьев рассказал о нововведении для предпринимателей на инвестпортале Подмосковья. Владельцы бизнеса смогут узнать все о возможностях подключения к электричеству, газу и не только.