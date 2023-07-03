03 июля 2023, 10:18
Подмосковный ЦСС получил заявки еще по 25 строительным проектам
На прошлой неделе Центр содействия строительству Московской области получил 25 новых коммерческих проектов. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики региона.
Среди объектов можно выделить склад на участке площадью 14,5 гектара в Электростали, бассейн в Мытищах, склады в Богородском округе и Воскресенске, цех по производству пивных напитков в Солнечногорске, логистический комплекс в Подольске и животноводческий молочный комплекс в Шаховской.
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ЦСС является первым в стране проектным офисом, который помогает бизнесу Подмосковья строить без барьеров и лишних процедур. Так, благодаря центру, срок реализации проектов строительства коммерческой недвижимости в Московской области сокращается.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача ЦСС и зачем его создали.
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Строительство
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