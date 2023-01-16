Подмосковье 16 января 2023, 11:43 Подмосковный ЦСС получил еще 21 заявку на строительство коммерческих объектов

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Центр содействия строительству получил за неделю на сопровождение еще 21 проект в Московской области. Это два объекта крупного бизнеса и 19 — малого.

Среди объектов крупного бизнеса оказались завод строительных материалов в Луховицах и комплекс для охоты и рыбалки в городском округе Подольск. Также среди реализуемых проектов малого бизнеса выделили производственно-складское здание в округе Домодедово, магазин-склад в спортивно-развлекательном парке в Дмитровском округе, производственное здание завода по изготовлению, монтажу и реставрации изделий из гипса в Балашихе, а также материальный склад изделий из полимера в Шаховской.

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