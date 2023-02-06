06 февраля 2023, 12:46
Подмосковный ЦСС получил 47 заявок на строительство коммерческих объектов за неделю
Центр содействия строительству Подмосковья принял на сопровождение еще 4️7 новых коммерческих проектов. Из них 17 — это объекты крупного бизнеса.
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В Можайске начнут строить агротуристический комплекс на участке площадью 18 гектаров, куда гости смогут приезжать в любое время года. Еще одну курортную базу начнут создавать в Домодедове на площади 4,5 гектара. В Одинцове появится новый торговый центр, а в Химках — складской комплекс. Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Ленинском округе.
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Среди проектов малого бизнеса можно выделить здание для производства электроники в Мытищах, морозильный производственно-складской корпус в Лосино-Петровском, производство каркасных домов в Дмитрове.
Инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей и создавать для них достойный уровень комфорта. На это указал губернатор Андрей Воробьев.
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