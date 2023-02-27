Подмосковье 27 февраля 2023, 10:57 Подмосковный ЦСС получил 10 заявок по строительным проектам за неделю

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За неделю Центр содействия строительству получил 10 заявок на возведение коммерческих объектов в Подмосковье. В регионе появятся новые склады, фермы и производственные предприятия.

Из проектов крупного бизнеса будут построены ферма в Шаховской, склад хранения сельхозпродукции в Богородском округе, мясокомбинат на участке площадью 5,8 гектара в Егорьевске, база отдыха в Щелкове, производство стройматериалов в Наро-Фоминском округе, а также предприятие по изготовлению средств личной гигиены в Долгопрудном.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о нововведении для предпринимателей на инвестпортале Подмосковья. Бизнесмены смогут узнать о возможностях подключения к электричеству, газу и многое другое.

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