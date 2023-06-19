19 июня 2023, 11:39
Подмосковный ЦСС одобрил 22 строительных проекта за неделю
Центр содействия строительству в Подмосковье получил 22 новых коммерческих проекта за неделю. ЦСС — первый в стране проектный офис, который помогает бизнесу региона строить без барьеров и лишних процедур.
Среди проектов можно выделить складской комплекс в Мытищах, производственный цех в Коломне, административное здание в Ленинском округе, отель в Ступине и сыроварню в Одинцове.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача ЦСС и зачем его создали.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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