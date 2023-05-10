Подмосковье 10 мая 2023, 12:09 Подмосковный ЦСС одобрил 17 строительных проектов за неделю Открытый источник

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Центр содействия строительству Подмосковья принял еще 17 коммерческих проектов за неделю. Среди них — завод, звероферма, склад и другие объекты.

Завод бутилированной воды планируют построить в Дмитрове, производственный комплекс появится в Солнечногорске, в Истре создадут звероферму, в Долгопрудном — склад, в Шатуре — магазин, а в Химках — автомастерскую.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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