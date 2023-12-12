Подмосковье 12 декабря 2023, 16:22 Подмосковный цифровой сервис в сфере ЖКХ представили на конкурсе «Проект года» Unsplash

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Комитет по ценам и тарифам Подмосковья представил «Цифровой сервис планирования и контроля исполнения инвестиционных программ и программ ремонтов инфраструктуры ЖКХ» на конкурсе «Проект года» Global CIO. Проект является достаточно востребованным в регионе.

После внедрения системы ожидаемое исполнение инвестиционных программ в 2023 году составит не менее 85%. До внедрения практики эти показатели были на уровне 60-70%.

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На данном этапе сервис включает в себя личные кабинеты организаций ЖКХ, работу в единой информационной системе, систему упреждающего контроля и отчетность в ЦУР региона.

Отмечается, что практика Московской области может быть масштабирована и в других регионах России. Это позволит контролировать расходование денег и повысить качество предоставляемых услуг.

Поддержать проект можно на сайте до 8 января 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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